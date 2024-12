Giornalettismo.com - È arrivata Lamborghini TV, l’app per smart tv di un brand italiano d’eccellenza

Grandie mondo dei media e dell’intrattenimento. Si tratta di un connubio sempre più frequente e sempre più necessario, in un mondo in cui tutto è comunicazione. Il 27 dicembre,conferma ancora una volta questa regola, lanciandoTV, la sua app dedicata allatv. Si tratta di un applicativo di ultima generazione che da oggi sarà disponibile per clienti, appassionati o semplici curiosi dell’universo che ruota intorno all’azienda di Sant’Agata Bolognese per Android (versione minima supportata: 8.0 Oreo), Tizen (Samsung, compatibile con i dispositivi dal 2018 in poi), WebOS (LG, compatibile con i dispositivi dal 2018 in poi). LEGGI ANCHE > La tentazione (errata) delle aziende per puntare sul visual: la media house con Sora e compagniaTV, cosa significa per ilavere un’app pertvoffre una vasta gamma di contenuti ad alta risoluzione come: approfondimenti sui modelli, analisi tecniche approfondite, gare di Motorsport, eventi, stile di vita, interviste, podcast e molto altro.