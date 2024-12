Quotidiano.net - Cina, nel 2025 la vendita di auto elettriche supererà quelle con motore a combustione

Inneli veicoli elettrici supereranno per la prima volta leconinterna, spingendo il più grande mercatomobilistico del mondo a raggiungere tale obiettivo in anticipo rispetto ai rivali occidentali e rispetto agli stessi piani del governo. Secondo le stime fornite al Financial Times da quattro banche d’investimento e gruppi di ricerca (tra i quali Ubs, Hsbc, Morningstar e Wood Mackenzie), il Dragone registrerà una crescita delle vendite di veicoli elettrici (Ev) sul territorio nazionale - comprese le batterie pure e gli ibridi plug-in - di circa il 20% all’anno, fino a superare i 12 milioni dinel. La cifra sarebbe più che doppia rispetto ai 5,9 milioni di unità vendute nel 2022. Allo stesso tempo, le immatricolazioni ditradizionale scenderanno di oltre il 10% l’anno prossimo a meno di 11 milioni, con un crollo di quasi il 30% rispetto ai 14,8 milioni del 2022.