Chiara Ferragni il recap del 2024 | Un anno da ricordare Il video in lacrime

Leggi su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) –saluta il. Con unpubblicato su Instagram, l’imprenditrice digitale ha voluto riassumere alcune delle tappe più importanti dell’che sta per terminare: dai momenti di sconforto, alla felicità ritrovata. “Ciao. Grazie per tutto l’apprendimento e per avermi reso quello che sono oggi”, queste le parole cheha aggiunto a corredo del. Decine di clip diverse, che immortalano alcuni dei momenti più significativi del suo. “Non ti odio, ma sei stato undifficile. Pieno di sfide, cambiamenti e insegnamenti. Mi hai mostrato che la vita può cambiare in un batter d’occhio e mi hai insegnato a fidarmi di più di me stesso”, questo recita la voce che fa sottofondo alclip. L’che sta per concludersi non è stato semplice per: dalPandoro-gate alla separazione dal papà dei suoi figli, Fedez.