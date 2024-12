Liberoquotidiano.it - "Si finge mio marito e scrive alle ragazze": la denuncia della moglie di Simone Inzaghi, un caso inquietante

Natale a casa diGaia Lucariello. La coppia ha condiviso con i propri follower un momento di intimità con una foto pubblicata su Instagram da Gaia, che mostra l'natore dell'Inter sorridente accanto a lei e ai loro figli, Lorenzo e Andrea. Nello scatto c'è anche Tommaso, il primogenito 23enne cheha avuto dalla precedente relazione con Alessia Marcuzzi, a testimoniare gli ottimi rapporti con la sua ex, che ha anche commentato il post con una serie di cuoricini rossi. Eppure, il clima natalizio è stato turbato da una questione-social. Gaia Lucariello ha infatti usato le stories di Instagram perre l'attività di un account che si spacciava per il. "Questa è una fanpage, non è. macome se fosse lui!", ha scritto ladel mister nerazzurro, riferendosi a un profilo che condivideva foto personalifamiglia.