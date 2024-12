Papà dona parte del fegato alla figlia di 11 mesi | il trapianto a Torino

Leggi su Open.online

Un padre hatodel suodi undici. L’intervento diè stato eseguito nei giorni scorsi anel presidio sanitario delle Molinette. La bimba aveva una grave cirrosi epatica scompensata. Due interventi chirurgici in Grecia nel tentativo di riparare l’atresia delle vie biliari erano falliti. La bimba era stata portata aad agosto e inserita nelle liste d’attesa. Dopo un periodi di tempo il padre ha deciso dire lasinistra del suo organo per salvare la vitabimba. Si è trattato del primodipediatrico eseguito in Piemonte nell’ambito di una specifica collaborazione fra Italia e Grecia sotto l’egida del Cnt (Centro nazionale trapianti) di Roma.Gli interventi di prelievo e disi sono svolti in contemporanea presso il blocco operatorio della Chirurgiadelle Molinette.