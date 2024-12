Anteprima24.it - Raid nella palestra di una scuola, è il terzo in due settimane

Tempo di lettura: 2 minutiVandali e ladri in azioneCatello Scala a Torre Annunziata. E si tratta delepisodio in pochi mesi. Circostanza che ha indotto il presidente dell’associazione Vesuvio Oplonti, Angelo Cirillo, a denunciare pubblicamente l’accaduto. “Nelle ultime duel’istituto scolastico e in particolare lache ospita le nostre attività, la serie B nazionale e tutte le categorie giovanili, sono finiti nel mirino di balordi. Riteniamo doveroso fare questa denuncia pubblica perché non vogliamo che questi fatti si ripetano”, ha spiegato. Stando a ciò che raccontano i beneficiari della struttura, duefa alcune porte di accesso erano state smontate e portate via. Un danno di alcune centinaia di euro che aveva fatto pensare al gesto di vandali.