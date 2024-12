Bergamonews.it - Papa Francesco apre il Giubileo: “La speranza chiede di sdegnarsi e alzare la voce contro il male”

Leggi su Bergamonews.it

“Tra lo stupore dei poveri e il canto degli angeli, il cielo sisulla terra”. È la notte di Natale del 2024 quandola Porta Santa e dà inizio aldella. Una cerimonia solenne nella basilica di San Pietro colma di fedeli. Presenti anche la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Lazio,Rocca.“Un angelo del Signore, avvolto di luce, illumina la notte e consegna ai pastori la buona notizia: “Vi annuncio una grande gioia, che sarà di tutto il popolo: oggi, nella città di Davide, è nato per voi un Salvatore, che è Cristo Signore”. Tra lo stupore dei poveri e il canto degli angeli, il cielo sisulla terra: Dio si è fatto uno di noi per farci diventare come Lui, è disceso in mezzo a noi per rialzarci e riportarci nell’abbraccio del Padre”.