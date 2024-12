Liberoquotidiano.it - "Ma voi li vedete?", "Non rompete i cog***": concerto de Il Volo su Canale 5, si scatena l'inferno

Ieri, martedì 24 dicembre, per la vigilia di Natale, su5 ecco ilde Il, il terzetto di tenorini. Peccato che l'evento fosse stato registrato lo scorso 31 agosto, ragione per la quale sui social si sono sprecate le ironie (lo share, comunque, ha fatto il botto: lo spettacolo insomma è stato gradito dal pubblico". “Guardo ilde Ilcercando gente vestita a mezze maniche”. Con questo tono ironico piovevano i commenti suldi Natale de Il. L'evento, che aveva come protagonisti Piero Barone, Ignazio Boschetto e Gianluca Ginoble, come detto era stato registrato mesi prima, in piena estate, suscitando già allora polemiche per la chiusura della Valle dei Templi ad Agrigento ai turisti per due giorni. A far discutere, oltre alla location esclusiva, è stato il dress-code imposto al pubblico per ricreare un'atmosfera natalizia, nonostante le temperature estive superassero i 30 gradi.