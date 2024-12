Sport.periodicodaily.com - Brescia vs Modena: le probabili formazioni

Gara valida per la diciannovesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. I lombardi per uscire dalla crisi, gli emiliani per proseguire il momento positivo.vssi giocherà giovedì 26 dicembre 2024 alle ore 15 presso lo stadio Rigamonti.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI lombardi si ritrovano in tredicesima posizione con 21 punti e non vincono da sei partite. La squadra di Bisoli è reduce da due pareggi a reti bianche contro Salernitana e Carrarese, ed ora vogliono il successo per riagganciare la zona play-off distante tre punti.I canarini sono invece in un ottimo momento, avendo vinto le ultime due partite contro Reggiana e Pisa. Inoltre la squadra di Mandelli non perde da sei turni con tre pareggi e una vittoria. Il peggio è alle spalle con 23 punti, e un eventuale successo in Lombardia consentirebbe di raggiungere il quinto posto.