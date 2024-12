Metropolitanmagazine.it - Auguri di Buon Natale 2024, le migliori frasi da inviare il 25 dicembre

Se siete a corto di idee vi segnaliamo una lista di citazioni eche potetevia messaggio, sui social e sulle app di messaggistica come WhatsApp per fare glidiai vostri cari. Ma anche da poter scrivere sui bigliettini attaccati ai regali. Da quelle più formali e religiose, a quelle più originali e scherzose. E ricordate che le parole giuste possono rendere ancora più speciale questa festività.Uno dinon si nega a nessuno e non costa molta fatica, soprattutto ora che con i nostri smartphone possiamo farli arrivare davvero ovunque. Il problema potrebbe essere quello di trovare le parole giuste e magari più adatte alle diverse persone.Prendete allora spunto per glidida qui.Che la magia delriempia di gioia ogni angolo del tuo cuore e della tua casa, ora e sempre.