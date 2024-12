A Terracina torna il Servizio Civile | quattro operatori per il progetto di assistenza digitale

Leggi su Ilfaroonline.it

, 25 dicembre 2024 –il. Sono operativi infatti i primidel2024, unche ha l’obiettivo di promuovere le competenze digitali dei cittadini per rafforzare il loro rapporto con l’ente comunale nell’utilizzo dei servizi pubblici online e nella ricerca di documenti e informazioni in rete. Ilintende promuovere la facilitazione, soprattutto nell’ambito delle fasce a rischio di divario, per favorire una transizioneinclusiva e alla portata di tutti.Glideloffriranno il loro supporto presso la sede dell’ex Tribunale di via Appia all’Ufficio Anagrafe, dove è previsto un punto di. A gennaio invece ci sarà il nuovo bando per ilUniversale, un’opportunità che si apre per 22 giovani che avranno la possibilità di provare una prima esperienza lavorativa, lavorando a contatto con le Istituzioni.