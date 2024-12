Ilrestodelcarlino.it - Vigilia di Natale a Bologna, cosa fare oggi: mostre e musei aperti in città

, 24 dicembre 2024 - Ladiè finalmente arrivata. Insi respira a pieno l’atmosfera gioiosa di queste festività. Prima del cenone e della serata in famiglia, vi consigliamo qualche mostra da visitare a. Per immergersi nel, vi basta andare al Grand Tour Italia, dove c’è una pista di pattinaggio all’interno di un villaggio natalizio, che propone mercatini, eventi a tema, incontri e proposte gastronomiche. Dalle 10 alle 14, il Museo Ottocento apre le sue porte per la mostra Dinastia Savini - Giacomo, Alfonso e Alfredo, a cura di Francesca Sinigaglia e Ilaria Chia. Dalle 10 alle 17, invece, è ancora possibile visitare l’esposizione di Antonio Ligabue a palazzo Albergati: oltre cento opere in mostra che raccontano l’uomo e l’artista. Dalle 10 alle 18, palazzo Belloni ospita ancora la mostra Museo delle Illusioni, tra arte e scienze.