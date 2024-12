Justcalcio.com - Tuttosport – “Ho parlato con Inzaghi perché ho molto a imparare”

2024-12-24 18:47:00 Torino, l’ultimo titolo di TS:Cesc Fabregas ha riportato il Como in A dopo ventuno anni e ha gettato le basi per tenercelo: se il campionato finisse oggi, i lariani sarebbero salvi. Anche a San Siro hanno fatto una gran bella figura, nonostante siano usciti sconfitti. Il loro tecnico è stato uno dei più forti centrocampisti della sua generazione: campione del mondo e due volte campione d’Europa con la Spagna (110 presenze, nono assoluto nella graduatoria di tutti i tempi; 15 reti), 12 titoli vinti fra Barcellona e Chelsea (complessivamente: 740 partite e 125 gol).Da Fabregas lezione di stileDopo il ko con i campioni d’Italia, Fabregas ha dato un esempio di cultura dello sport, di stile, di educazione, preannunciando in diretta tv: “Lo dico con tanto rispetto, preferisco parlare con lui anziché con voi.