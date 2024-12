Bergamonews.it - “Spes non confundit”, la speranza non confonde

non”. Ispirato da questa frase tratta dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani (5,5) Papa Francesco ha indetto il Giubileo “Pellegrini di” che comincia, con l’apertura della Porta Santa della Basilica di San Pietro in Vaticano, questa Vigilia di Natale.Un Gesuita venuto dalla fine del mondo a reggere Santa Romana Chiesa in una realtà in cui tantissime domande si attorcigliano a tantissime risposte tutte diverse eso opposte – quasi fossimo imprigionati in un gomitolo ormai del tutto privo di capo, inutile per far di maglia o anche solo per far giocare il gatto – in avanzata vecchiezza inopinatamente butta sulla gran scena del mondo una parola oscena, nel senso etimologico di “fuori dalla scena”.La.Lanon(o non delude) perché non si poggia su analisi di realtà, o su fatti (quelli sì testardi diceva Lenin).