Raccolta differenziata Cesena raggiunge l’836%

Il rapporto annuale Ispra, che si occupa delladati relativa alla gestione dei rifiuti urbani e dellasu base nazionale, ha reso nota la crescita effettiva della Regione Emilia-Romagna per ciò che riguarda l’ecosostenibilità. La nostra regione si è difatti classificata al secondo posto nel 2023 per la percentuale di(77,1%), alle spalle solamente del Veneto. Il dato dell’Emilia-Romagna ha superato di gran lunga la media nazionale, pari al 66,6%. Ottimi numeri anche per il territorio provinciale di Forlì-che ha registrato, a sua volta, la seconda percentuale dipiù alta tra le province emiliane e romagnole con l’81,7%, dietro soltanto a quella di Reggio Emilia (83,3%). Nel comune di, nello specifico, è stata raggiunta durante il 2023 una percentuale pari a 83.