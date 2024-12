Ilgiornaledigitale.it - Nuova Fiat Panda 4×4: ibrida e con tecnologia della Avenger 4xe?

Non più disponibile da alcuni anni, da quando è arrivata la versionedotata di motore 1.0 da 70 CV MHEV, la4×4 è stato un veicolo che ha fatto la storia dei fuoristrada di piccole dimensioni in Italia.La4×4 fa il suo debutto alla fine di giugno 1983. L’auto è stata progettata a tutti gli effetti come una piccola fuoristrada, la prima generazione veniva spinta dallo stesso motore a quattro cilindri in linea da 965 cc dell’Autobianchi A112. Sono seguite innumerevoli versioni di 4×4, poi anche con la generazionedel 2003 e con quella del 2012 prodotta anche nella variante Cross.Viste le normative anti inquinamento piuttosto restringenti, l’auto ultimamente non era più in vendita. Una grave lacuna che ha lasciato spazio libero ad avversarie come le Suzuki Swift ed Ignis.