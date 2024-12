Natale in famiglia per i giocatori | Inzaghi ha concesso due giorni e mezzo di riposo

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’Inter e i suoi tifosi passeranno sicuramente un buondopo la vittoria di ieri contro il Como. Reduci dal 2-0 in casa contro i Lariani di mister Fabregas, non senza qualche difficoltà, l’allenatore dei nerazzurri, Simonehadueliberi alla squadra per dare la possibilità a tutti di passare il giorno diin.La partita di ieri poteva essere insidiosa visto il tipo di avversario ma i nerazzurri sono stati concentrati, lucidi e fisicamente pronti fino all fine e ora è giunto il momento di rilassarsi per ricaricare le pile in vista di un 2025 molto impegnativo dal punto di vista calcistico.Inter, si riprende il 26La ripresa degli allenamenti è fissata per il pomeriggio di Santo Stefano, quando la squadra tornerà a raccolta alla Pinetina per preparare al meglio la sfida di sabato prossimo, contro il Cagliari in trasferta, ultima sfida dell’anno.