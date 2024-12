Linkiesta.it - La minifama dell’analista cornuta, e il personal branding dei professionisti del fantasy

Leggi su Linkiesta.it

Quando ho deciso di scrivere un articolo sulla storia di Lilly Jay (chi??), ho parlato con alcune persone che conosco e il cui sostentamento deriva dalla credenza che esista la psiche. Persone ben sintetizzate da quella solita battuta scritta da Woody Allen: «Edipo giacque con sua madre, e una nuova professione era nata, da duecento dollari l’ora: ore da cinquanta minuti, perdipiù».Una di queste signore pagate per darvi ragione (lei e gli altri obietterebbero a questa definizione, ma noi atei dell’inconscio siamo determinati a dire che, se andate a raccontare i cazzi vostri a uno che pagate, è per essere ancora più sicuri che vi dia ragione di quanto lo siate rispetto ad amici che non han voglia di mettersi a discutere e vi assecondano gratis), una di queste signore a un certo punto mi ha detto qualcosa sui pazienti che vanno da lei per il marito.