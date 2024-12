Cityrumors.it - Insegnava fisica agli italiani a Bruxelles: chi era Francesca Ianni la donna morta sotto un albero

Leggi su Cityrumors.it

Era arrivata da qualche giorno nella capitale per stare insieme alla famiglia per Natale, chiacchierava con l’amica, poi l’incidenteLa rabbia della gente, l’incredulità di quanto è successogli occhi dei suoi figli e di tanta gente che non credeva fosse successo per davvero. Una mamma che muore davanti ai suoi tre figli, una tragedia immane e senza senso. E morire così, schiacciata da unall’improvviso. Una storia e una dinamica atroce. E’così, larimasta schiacciata da unalto 25 metri.: chi eralaun(Screenshot Cityrumors.it)Una morte atroce che è difficile da spiegare e raccontare. Lei,, era arrivata a Roma da pochi giorni per trascorrere le vacanze di Natale con la sua famiglia, come fa ogni anno.