Giubileo 2025, da San Pietro a Rebibbia: quando verranno aperte le Porte Sante, ecco tutte le date

Ilè arrivato. Con l’apertura della Porta Santa della basilica di San, prevista alle ore 19 del 24 dicembre, Papa Francesco dà ufficialmente il via all’anno santo. Ma quella di Sannon è l’unica Porta Santa che verrà aperta dal pontefice, perché ci saranno anche quelle delle altre tre basiliche papali, più una aggiunta simbolica introdotta per questo. La Porta Santa ha un ruolo particolare nella cristianità: attraversarla è un atto che rappresenta l’uscita dal peccato e l’inizio della riconciliazione con Dio. Inoltre è un’azione che può anche essere legata all’indulgenza plenaria. Malee come funziona questo rito?La prima Porta Santa: l’apertura a Sandà il via alLa cerimonia di apertura delsi tiene ovviamene a San