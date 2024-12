Quotidiano.net - Danimarca aumenta spesa difesa Artico dopo mire di Trump sulla Groenlandia

Leggi su Quotidiano.net

Il ministro delladanese Troels Lund Poulsen ha annunciato un aumento dellaper ladell', in plare della, regione indipendente sotto la corona danese,che il presidente eletto degli Stati Uniti Donaldha rivendicatogrande isola. Lainvestirà 12-15 miliardi di corone danesi, (quasi due miliardi di euro), per compensare un periodo di grossi risparmidell'durato molti anni". "Investiremo in sorveglianza, nella capacità degli aerei e, per cominciare - ha dichiarato il ministro all'emittente di servizio pubblico danese, Dr - sostituiremo le quattro navi attuali non più operative con due nuovissime navi moderne". Sarà poi potenziata la base aerea a Kangerlussuaq per essere messa in grado di ospitare F-35 e usare droni a scopo di sorveglianza e monitoraggio.