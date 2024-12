Lettera43.it - Caso Lagioia-Valditara, il ministro dell’Istruzione ritira la querela per diffamazione

Capitolo (probabilmente) chiuso. Giuseppeha deciso dire laperpresentata contro lo scrittore Nicola, che lo aveva criticato per un post ritenuto «sgrammaticato» durante il programma Che sarà su Rai3. In un’intervista a Il Tempo, ilha dichiarato: «Sì, a questo punto ho deciso dire l’atto di citazione». La decisione arriva dopo una lettera pubblicata dail 23 dicembre, in cui lo scrittore aveva espresso dispiacere per eventuali offese personali: «Non era mia intenzione offenderla sul piano personale, mi dispiace se si è sentito insultato. La mia era, e rimane, una critica alla forma del suo tweet», aveva scritto.: «La mia era, e resta, una critica al suo operato, non un’offesa personale»ha accolto positivamente la scelta del, scrivendo su Facebook: «La mia era, e resta, una critica al suo operato, non un’offesa personale».