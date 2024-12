Capodanno a Ladispoli, grande attesa per Nek

Leggi su Ilfaroonline.it

, 24 dicembre 2024 – Sale l’per il secondoin piazza della Città di. Insieme a Nek, Ema Stokholma e Andrea Delogu saluteremo il 2024 e daremo il benvenuto al nuovo anno.L’Amministrazione comunale aveva reso nota l’intenzione di organizzare nuovamente la festa digià all’inizio del 2024, quando le note di Gianna Nannini ancora risuonavano per le strade della nostra città.Seguendo lo schema dello scorso anno il palazzetto comunale farà da sfondo alla manifestazione, il palco sarà completo di maxi schermi e Piazza Falcone sarà attrezzata con tanto di area food e uno spazio protetto dedicato ai portatori di handicap, che potranno accedere con la propria autovettura e assistere al concerto nella massima sicurezza.“I grandi eventi fanno parte del nostro progetto turistico – dichiara il Sindaco Alessandro Grando – sono un importante strumento per far conoscereanche al di fuori dei confini regionali e nazionali.