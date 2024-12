Davidemaggio.it - Valerio Staffelli simula l’attentato a Magdeburgo in piazza Duomo a Milano

Striscia la Notizia punta il dito sulla sicurezza a, dimostrando che i tragici fatti di, in Germania, sarebbero purtroppo replicabili con estrema facilità nel capoluogo lombardo.Questa sera nel TG satirico di Canale 5 andrà in onda il servizio in cuitesta la qualità dell’innalzamento del livello di sicurezza promesso dal Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. L’inviato nel pomeriggio di ieri ha scoperto che aun’auto entra senza l’ombra di un ostacolo non solo nella zona adiacente al, dove si svolgono i mercatini di Natale, ma può circolare indisturbata anche in unainvasa da cittadini e turisti.Le immagini, dopo, fanno riflettere:, imbeccato da una segnalazione, entra nel varco libero e incustodito traFontana e corso Vittorio Emanuele, percorre con l’auto – ovviamente a passo d’uomo – tutta la zona dei mercatini e sbuca senza ostacoli o blocchi a, per poi fare inversione nel cuore dellae ripercorrere senza problemi lo stesso tragitto al contrario.