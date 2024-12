Tarantinitime.it - Tante famiglie e bambini premiano “Il Parco di Natale” a Lama Pezzavilla

Leggi su Tarantinitime.it

Tarantini Time QuotidianoComplice la splendida giornata di sole, è stato un grande successo anche l’ultimo appuntamento della terza edizione della “Ildi”, la manifestazione che ha animato la mattina delle domeniche di dicembre al “della Gioia” a– Pezzaviila.Centinaia dihanno affollato con i loroiltrovando, oltre i giochi e giostrine, anche tanta animazione a cura degli elfi che hanno anche realizzato i laboratori di manualità con i lavoretti, a tema ovviamente natalizio, tutti in attesa di Babboche si è poi concesso ai più piccoli per le immancabili foto.La musica per rendere ancora più gioiosa l’atmosfera è stata assicurata dalla crew di Vincenzo Pulpito Dj e dall’esibizione live della Ipergalattici cartoons cover band, che ha proposto un repertorio con canzoni tratte dai più popolari cartoni animati.