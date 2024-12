Romadailynews.it - Lazio, allerta meteo gialla: vento forte e neve sopra i 300 metri

Leggi su Romadailynews.it

Previsti venti di burrasca e nevicate nelle prossime 24-36 ore.La Regione, tramite la Direzione emergenza, protezione civile e Nue 112, ha diramato un’valida dal tardo pomeriggio di oggi, lunedì 23 dicembre, e per le successive 24-36 ore.Le previsioni indicano venti da forti a burrasca provenienti dai quadranti settentrionali, con possibili raffiche più intense fino a burrasca. Si segnalano anche mareggiate lungo le coste esposte.Nelle aree appenniniche centro-meridionali sono previste nevicate al didei 300-500, con possibilità di precipitazioni nevose anche a quote inferiori. Gli accumuli dial suolo sono stimati da deboli a moderati.In aggiunta, il bollettino “Previsione Sinottica e Qpf”, pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile, prevede per domani, martedì 24 dicembre, precipitazioni isolate o sparse, anche a carattere di rovescio, sui settori appenninici centro-meridionali.