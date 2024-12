Gamberorosso.it - In primavera uno dei migliori ristoranti d'Italia si trasferisce in un palazzo storico di Trieste

Per Matteo Metullio, Davide De Prà e il loro staff quella di San Silvestro 2024 non sarà solo l'ultima cena dell'anno. A2025 infatti l'Harry's Piccolo, Tre Forchette sulla guidad'2025 del Gambero Rosso lascerà le eleganti sale del Grand Hotel Duchi D’Aosta diper trasferirsi nelloDreher, in via San Nicolò 5A.L'Harry's Piccolo disinelloDreherA 120 anni dalla costruzione, l’edificio che ospiterà Harry’s Piccolotornerà alle sue origini, pensate per ospitare spazi di aggregazione –e sale da ricevimento della Belle Époque triestina – dopo essere stato successivamente convertito a centro finanziario della città. Il trasferimento risponde all'esigenza di dotare il ristorante, dal 2018 con la conduzione di Matteo Metullio, talento giovane ma con una carriera fitta alle spalle e che lo ha portato al raggiungimento di importanti riconoscimenti, di spazi più ampi pensati per un nuovo stile.