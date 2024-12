Superguidatv.it - Il Paradiso delle Signore non in onda oggi, 23 dicembre, i motivi e quando tornerà in TV

Una amara sorpresa attendei fans Ilche, come di consueto, si collegheranno su Rai Uno per seguire le vicende del grande magazzino milanese. La soap Rai, lunedì 23, non andrà in.Il9 sospeso, iPer la settimana di Natale sono previsti alcuni cambiamenti nel palinsesto Rai. La soap italiana di Rai Uno si ferma a partire da, lunedì 23.Coloro che si collegheranno al primo canale della TV di Statoalle 16:00 non troveranno ad attenderli i protagonisti della soap ambientata nel più famoso magazzino milanese. Ilsi concede una pausa dal piccolo schermo per la consueta sosta natalizia, ea tenerci compagnia con i nuovi episodi lunedì 30. Al suo posto andrà inuno speciale de “La volta buona”, il talk show con Caterina Balivo.