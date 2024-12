Ilrestodelcarlino.it - Esplosa la bomba, cessa l'allarme a Brescello e Viadana

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

(Reggio Emilia), 23 dicembre 2024 - E’ stata fatta brillare alle 13,55 lache per oltre una settimana ha tenuto sotto tensione l’area al confine tra, in particolare nella cittadina mantovana, dove per motivi di sicurezza sono state evacuate numerose abitazioni e aziende, le più vicine all’area in cui si trovava l’ordigno bellico della seconda guerra mondiale, rimasto inesploso per decenni e rinvenuto durante lavori alle arginature del Po, già sul versante lombardo del fiume ma geograficamente in territorio di. Il botto è stato sentito nitidamente fino a una decina di chilometri di distanza. A coordinare le operazioni sono stati gli artificieri del Genio Pontieri di Piacenza. L’operazione di brillamento dellaè stato preceduto in mattinata da un incontro adel Centro coordinamento soccorsi con rappresentanti di Prefettura, artificieri di Piacenza, carabinieri, polizia locale guardia di finanza, polizia di Stato, vigili del foco, Protezione civile, Aipo, oltre a Enel, Ireti e Snam.