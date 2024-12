Calci e pugni ad un 81enne dopo un diverbio stradale… L’episodio in provincia di Latina

Leggi su Dayitalianews.com

Un litigio per una mancata precedenza sfocia in violenzaNel pomeriggio del 21 dicembre, un episodio di violenza stradale ha scosso la tranquilla cittadina di Priverno. Un anziano automobilista di 81 anni è stato aggredito da un giovaneunper una mancata precedenza.si è verificato mentre entrambi si trovavano alla guida dei rispettivi veicoli.L’aggressione:l’inseguimentoSecondo la denuncia presentata ai Carabinieri della Stazione locale, la vittima ha riferito che il giovane, visibilmente alterato, lo ha inseguitoil. Una volta raggiunto, l’aggressore sarebbe sceso dal proprio veicolo e, in preda alla rabbia, avrebbe colpito l’anziano con, per poi dileguarsi rapidamente, rendendo difficile la sua identificazione.