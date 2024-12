Ilfattoquotidiano.it - “Buon Natale ai miei colleghi della Rai…”: l’incredibile gaffe di Fabio Fazio a “Che tempo che fa” – VIDEO

Il primo amore non si scorda mai? Sembra essere così perche ieri sera, nel chiudere l’ultima puntata del 2024 di “Cheche fa”, ha commesso unache non è passata inosservata. Mentre si stava congedando dal pubblico – che ritroverà a partire dal prossimo 19 gennaio – il conduttore ha fatto gli auguri anche ai propri, sbagliando però azienda: “a tutti i voi, a tutti iRai e di questa trasmissione.Rai. del Nove! Ho sbagliato, ho sbagliato!”. Lapsus effettivo o una frecciatina a Viale Mazzini?Sono state le risate degli ospiti seduti al prestigioso tavolo del suo programma a fargli capire l’errore, esi è subito corretto risolvendo l’imbarazzo con una risata. D’altronde 40 anni di onorato servizio in Rai non devono essere semplici da far uscire dalla testa e dal cuore.