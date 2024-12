Tpi.it - Ballando con le Stelle, Selvaggia Lucarelli: “Ecco perché alla fine ho dato 0 a Federica Nargi e Luca Favilla”

Ha fatto molto discutere la classifica definitiva dicon le, con la coppia formata daesclusa dallo spareggio finale.Secondo molti telespettatori, infatti, sarebbero stati loro due a meritare il secondo posto dietrocoppia Bianca Guaccero-Giovanni Pernice (che, ha detta di tutti o quasi, ha vinto meritatamente). Al secondo posto, invece, si è piazzato così il duoPellegrini-Pasquale La Rocca.All’indomani della finale, la giudiceha spiegato in una storia su Instagram, nella manche a tre, ha deciso di dare voto 10 a Guaccero e Pellegrini e di dare 0 invece a.“Spiegata semplice:– scrive– erano la mia coppia preferita. Fin dprima puntata, come si è visto. Arrivatidodicesima puntata era evidente che non avrebbero vinto,Guaccero e Pernice erano oggettivamente imbattibili.