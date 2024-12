Uominiedonnenews.it - Un Posto al Sole Anticipazioni Prossime Storyline: Rosa Esce con Pino!

Unalaccetta l’invito del postino! Diego e Ida fanno un incontro compromettente.Unal: Rosa prova a dimenticare Damiano uscendo con! Ritorno di fiamma tra Micaela e Samuel! Rossella mette in atto un piano per smascherare Fusco! Una notizia sul piccolo Tommaso gela Ida, Diego e Roberto!In vista del Natale, nuove consapevolezze, nuovi propositi e forti scoperte contraddistingueranno le giornate degli inquilini più famosi d’Italia! Le nuoveUnal, riguardanti leche ci terranno incollati alla tivù nel mese di Dicembre 2024, promettono appuntamenti da non perdere! Vedremo che Rosa, dopo il bacio dato a don Antoine, riceverà nuovamente un serrato corteggiamento da parte del postino, sempre più intenzionato a conoscerla! Alla fine la donna, pur non riuscendo ancora a dimenticare quanto accadut0 con il sacerdote, ci apparirà sempre più propensa ad accettare un suo invito a cena! A Viola, inoltre, farà una confessione importantissima! Ma ancora.