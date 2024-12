Lettera43.it - Roma, riapre la Fontana di Trevi: massimo 400 visitatori per volta

Leggi su Lettera43.it

Dopo la conclusione dell’intervento di manutenzione straordinaria in occasione del Giubileo, torna a scorrere l’acqua nelladi, inaugurata nella nuova veste dal sindaco diRoberto Gualtieri insieme con gli assessori al Turismo Alessandro Onorato, alla Cultura Massimiliano Smeriglio e al sovrintendente Claudio Parisi Presicce. L’intervento, della durata di circa tre mesi, è costato 327 mila euro.Ladidurante i lavori (Getty Images).L’accesso è adesso consentito a 400 persone perLadisarà visitabile secondo una nuova modalità che consentirà di evitare il sovraffollamento: l’accesso è adesso consentito a 400 persone per. Al momento non c’è ticket ma non è escluso che in futuro possa essere introdotto: «Valuteremo se ci sarà un piccolo ticket di ingresso, o una moneta o un passaggio di una carta: avremo così entrate maggiori per la cura.