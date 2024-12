Ilnapolista.it - Il Bologna di Italiano ha gli stessi punti del Bologna di Thiago Motta, senza Zirkzee e Calafiori e con la Champions

Leggi su Ilnapolista.it

Ildiha glideldie con la.Ne scrivono un po’ tutti i quotidiani. Ildiha glideldello scorso anno che conin panchina aveva anche. Non solo, ha anche gliEmilio Marrese su Repubblica:I fatti, sempre più nudi e crudi: 6 vittorie nelle ultime 8 partite, un pareggio regalato in casa Juve e una sconfitta in dieci per un’ora. Settimo posto con una partita da recuperare.disia dell’anno scorso che di questo, almeno fino a stasera. IeriNdoye e con Orsolini non esplosivo, quindile ali necessarie per fare il suo gioco preferito,ha dato una lezione pure a Vanoli (uno di quelli che, secondo tanti, ilavrebbe dovuto scegliere in sua vece.