Sport.quotidiano.net - Girone A. Lecco agguantato dall’ultima della classe

CLODIENSE 11 Primo tempo: 0-0 CLODIENSE (4-4-2): Gasparini 6,5; Lattanzio 7 (44’ st Pozzi sv), Munaretto 6, Salvi 6, Sinn 6,5 (44’ st Barsi sv); Orfei 6, Nell 6 (24’ st Maniero sv), Manfredonia 6, Vitale 6 (36’ st Niang sv); Sinani 6 (36’ st Verde sv), Scapin 6,5. All. Andreucci 6,5.(3-4-1-2): Furlan 6,5; Celjak 6, Billong 6, Stanga 6; Lepore 6, Ionita 6, Galli 6 (15’ st Ilari 5), Kritta 5,5; Tordini 6 (39’ st Dore sv); Sipos 7, Zuberek 5 (26’ st Galeandro sv). All. Volpe 5,5. Arbitro: Caruso di Viterbo 6,5. Marcatori: 38’ st Sipos (L), 51’ st rig. Verde (C).