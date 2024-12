Sport.quotidiano.net - Forlì, vietato fallire contro l’Elachem: "Non guardiamo però la loro classifica"

Leggi su Sport.quotidiano.net

Per la 17ª giornata di campionato la Pallacanestro 2.015 ospitaVigevano di coach Lorenzo Pansa, ora penultima, protagonista nel finale della passata stagione di cinque sfide intense con i biancorossi, tra regular season e playoff. Sono inoltre otto, quattro per parte, gli atleti che si incroceranno nuovamente sul parquet con le maglie die Vigevano (palla a due ore 18, Unieuro Arena), nell’ultima sfida casalinga dell’anno solare. "Torniamo a giocare in casa dopo due trasferte consecutive con il chiaro obiettivo di tornare a vincere – afferma coach Antimo Martino –. L’avversario ci ricorda un’intensa e combattuta serie playoff con tanti protagonisti che ancora oggi fanno parte del roster di Vigevano. Sappiamo che verranno acon grande determinazione, un motivo in più per farci trovare pronti e per fare tutto quello che servirà per portare a casa la vittoria".