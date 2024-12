Oasport.it - Biathlon, Selina Grotian vince la mass start di Le Grand Bornand. Azzurre precise, ma lente

Si chiude ad Annecy-Le, in Francia, la terza tappa della Coppa del Mondo 2024-2025 di: nella 12.5 kmfemminile si registra la doppietta tedesca, conchedavanti a Franziska Preuss, mentre la slovacca Paulina Batovska Fialkova completa il podio. In casa Italia la migliore è Hannah Auchentaller, 13ma, ma è da sottolineare la prestazione di Martina Trabucchi, 17ma. Più indietro Samuela Comola, 25ma, e Dorothea Wierer, 29ma.Doppietta teutonica, ma a fare festa è, che con 19/20 al tiroin 38’35?4, andando a precedere la connazionale Franziska Preuss, perfetta al poligono ma staccata di 12?7 all’arrivo. Sul gradino più basso del podio sale la slovacca Paulina Batovska Fialkova, nonostante tre bersagli mancati, terza a 35?4, che sulla linea del traguardo brucia per un decimo la transalpina Jeanne Richard, quarta con 19/20 al poligono, a 35?5.