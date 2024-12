Napolipiu.com - Spinazzola frena lo scambio con Biraghi: “Voglio restare in azzurro”

locon: “in”">Il terzino preferisce rimanere al Napoli nonostante l’interesse della Fiorentina. I viola propongono uno, ma l’ex Roma ha altri pianiLa trattativa tra Napoli e Fiorentina per losi complica. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’operazione sta incontrando un ostacolo importante: la volontà del terzino umbro.Il classe ’92 viola spinge per lasciare Firenze ed è interessato al trasferimento in. Una soluzione che potrebbe far comodo al Napoli, alla ricerca di rinforzi sulle fasce. Manon è convinto del trasferimento in Toscana e sta facendo resistenza.L’ex Roma, nonostante il poco spazio trovato finora, vuole giocarsi le sue carte in maglia azzurra fino al termine della stagione.