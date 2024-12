Lanazione.it - Siena, concerto di Natale alle Papesse

, 21 dicembre 2024 -in musica acon gli Unconventional Singers che terranno unitinerante tra le sale del Palazzo delledomenica 22 dicembreore 18,19 e20 (ingresso possibile prima dell'esibizione anche senza prenotazione fino ad esaurimento posti)..Gli Unconventional Singers nascono nel 2020, in piena pandemia, come gruppo vocale di Amat. Dopo il successo riscosso a Firenze con l’esecuzione di musiche a cappella di Dallapiccola, sei amici-colleghi, artisti lirici, musicisti e compositori decidono di costituirsi ufficialmente in un gruppo vero e proprio. Con l’inserimento di due nuove voci, il gruppo raggiunge la formazione definitiva di otto elementi in tutto: Costanza Renai, Francesca Lazzeroni, Keren Or Davidovitch, Floriano D’Auria, Claudio Giovani, Matteo Tavini, Tommaso Corvaja, Dielli Hoxha.