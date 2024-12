Oasport.it - Sci di fondo, Mocellini vince in FESA Cup davanti a Gabrielli. De Martin Pinter seconda nella sprint femminile

Segnali incoraggianti per la Nazionale italiana di sci dial termine della prima giornata della tappa diCup 2024-2025 in corso di svolgimento a St. Ullrich (in Austria). Quest’oggi il programma prevedeva lo svolgimento di unain tecnica classica e, tra le varie categorie coinvolte, il movimento azzurro ha archiviato complessivamente quattro piazzamenti sul podio.Simone(dopo gli infortuni che lo hanno frenato nei mesi scorsi) ha dominato la scenacompetizione maschile firmando il miglior tempo in qualificazione e superando in scioltezza tutti i turni eliminatori per poi imporsi nell’ultimo atto con un vantaggio di mezzo secondo sul connazionale Giacomo, che ha completato così una connte doppietta azzurraal francese Ivan Essonnier.