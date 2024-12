Pronosticipremium.com - Roma-Parma, i convocati di Pecchia: Estevez out, recupera Valenti

Alle ore 12:30 del 22 dicembre andrà in scena la gara traallo stadio Olimpico, nella sfida valida per la 17ª giornata di Serie A. La sfida sarà importantissima non solo per gli uomini di Ranieri che dovranno ritrovare la grinta giusta per ripartire in campionato ed in classifica, ma anche per la squadra diche, invece, potrebbe approfittarne per fare un salto in avanti in classifica e dimostrare di essere una squadra fastidiosa per le big. Fabio, dopo la seduta di allenamento al Mutti Training Center, ha stilato la lista deigialloblù per la sfida dell’Olimpico. Tra i giocatori a disposizione torna: il difensore centrale ha avuto diversi problemi fisici in questo avvio di campionato che lo hanno portato ad essere out e a fare il suo ingresso soltanto nella sfida contro l’Inter di inizio dicembre.