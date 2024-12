Ilgiorno.it - Raul Cremona e il Festival della Magia, il trucco è spettacolo: “Parola e gesto, il piacere di stupire”

Milano – Non avrà la bacchetta ultrachic di Harry Potter. E non c’è nessuna scopa volante parcheggiata nel box. Ma certo, se si parla di maghi,non ha nulla da invidiare ai colleghi più celebrati. Anzi. Considerando che è riuscito pure a ribaltare l’immagine delle arti magiche in Italia. A colpi di comicità e talento. Una specie di incantesimo. Come si può vedere ancora una volta al Teatro Manzoni di Milano grazie al suo, in programma dal 3 al 6 gennaio. Sul palco ospiti internazionali. E lui nel ruolo del gran cerimoniare. Tutto da ridere, s’intende., cosa caratterizza questa settima edizione? “Abbiamo personaggi straordinari, fra cui i Mag Edgard, artisti spagnoli che nei loro spettacoli s’ispirano agli immaginari di Tim Burton. Diciamo che dopo lo scorso anno in cui sembrava un po’ il mio, torno cona fare il padrone di casa”.