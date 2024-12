Ilgiorno.it - Natale per tutti. Ospedale Maggiore: giornata di doni

I regali dinon sono mai troppi per l’di Lodi. Ieri sono state fatte ben due nuove donazioni, la prima è dell’associazione Alao (Onlus Associazione Lodigiana Amici Di Oncologia) che ha consegnato oltre 300 pacchi contenenti prodotti dell’Erbolario. Quella dei regali di Alao è una tradizione che ogni anno si consolida, "il rinnovo di una collaborazione con Erbolario di cui siamo sempre contenti – spiega Giuseppe De Luca, neopresidente Alao –. Quest’anno il nostro augurio non è solo per i pazienti dell’oncologia, i pacchi verranno regalati ai reparti". A queste parole hanno fatto seguito i ringraziamenti del dottor Giovanni Ucci, direttore del Dipartimento medicina e del reparto di Oncologia: "Siamo sempre contenti di queste attenzione agli ammalati, che così possono sentire quella tranquillità e serenità come a casa, regali come questi sono piccole ma utili attenzioni".