Tvplay.it - Koopmeiners fuori, arriva la conferma ufficiale in diretta

Teunè la grande delusione di questo inizio stagione. In casa Juve tifosi e addetti ai lavori si aspettavano ben altro.Teunè stato il grande investimento estivo della Juve che lo ha inseguito per diverse settimane e lo ha portato a casa a fine Agosto offrendo ben 60 milioni di euro all’Atalanta, una cifra per alcuni anche spropositata visto la carriera del centrocampista olandese. E l’inizio stagione non è stato dei migliori.lain(Lapresse) TvPlayVa detto che èto a fine mercato e che ha dovuto fare i conti con gli infortuni maha comunque giocato diverse gare e i tifosi si aspettavano risultati migliori per un giocatore di questo livello. L’ex Atalanta ha offerto alti e bassi e la tifoseria bianconera vorrebbe vederlo più volte protagonista, un pò come capitato nell’ultima di Coppa Italia contro il Cagliari.