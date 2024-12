Formiche.net - Intelligence economica. Secondo Mori l’Italia non può più permettersi ritardi

Leggi su Formiche.net

le classificazioni geopolitiche,è attualmente considerata una potenza regionale compresa nell’ambito del cosiddetto Mediterraneo allargato. Spazio, questo, connotato dalla presenza di numerosi Paesi, molti dei quali con storie, religioni, tradizioni e culture, tra loro anche molto diverse e spesso conflittuali. Nato in ritardo dal punto di vista della formazione statuale, il nostro Paese ha assunto fin dall’inizio un atteggiamento strategico ondivago, conseguenza delle pressioni e delle mire delle grandi nazioni vicine, interessate alla sua posizione geografica proiettata nel Mediterraneo e quindi indispensabile fattore di potenza, in particolare per il controllo delle vie di comunicazione tra l’est e l’ovest del mondo.Questa situazione ha influenzato e caratterizzato costantemente la politica nazionale, con l’assunzione di indirizzi talvolta non coerenti.