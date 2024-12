Ilrestodelcarlino.it - "In Dirty dancing rivivo il primo amore"

Nessuno può mettere Baby in un angolo. Una frase iconica tanto quanto le canzoni e quei ‘balli proibiti’ complici di un successo inarrestabile., il film con Patrick Swayze e Jennifer Gray, è un cult e continua a conquistare, anche la scena. E al Teatro Carcano di Milano ha debuttato, ma in versione prosa, una novità per l’Italia. Nel cast la Romagna è in prima fila: nel ruolo dei protagonisti la cattolichina Vanessa Innocenti ‘Baby’ e in quello di Johnny il forlivese Gabrio Gentilini. A curare questa versione per il teatro è il regista Federico Bellone, che dieci anni fa aveva diretto l’edizione italiana del musical e due anni fa ha creato per il West End di Londra questo spettacolo più vicino al film. Gli attori sono impegnati quindi a recitare e ballare, ma le canzoni ci sono tutte e funzionano come sulla pellicola.