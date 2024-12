Lanazione.it - Doppia rotatoria al casello, progetto nella fase finale. Ora serve l’ok di Salvini

Montecatini Terme, 21 dicembre 2024 – Ilesecutivo per la realizzazione delle rotatorie all’uscita delautostradale di Montecatini Terme è indi conclusione. Autostrade per l’Italia ha dato la comunicazione circa un mese fa al sindaco di Pieve a Nievole Gilda Dioaiuti. Il cambio del responsabile di area da parte della società ha rallentato di un paio di mesi la procedura. Da Autostrade per l’Italia, la palla, adesso, passa al ministero dei Trasporti. Sarà il dicastero guidato da Matteoa dover dare il via libera alla convenzione firmata nel 2017, concretizzando la garanzia di realizzazione dell’intervento in contemporanea con i lavori per la terza corsia dell’autostrada, come sottolinea il sindaco Diolaiuti. Un lavoro che va avanti da dieci anni. Il Comune di Pieve, dal 2014, ha lavorato con Società Autostrade a questa problematica, riuscendo a farla inserire come priorità, nel corso del 2017, nell’ambito della serie di opere che riguardano la terza corsia dell’autostrada.