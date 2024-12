Biccy.it - Coming out al Grande Fratello: la confessione nella notte

Fuori e dentro la casa delsi è discusso in più occasioni dell’orientamento di due gieffini, Zeudi Di Palma e Lorenzo Spolverato, addirittura qualcuno ha anche assicurato che l’ex Miss Italiavita quotidiana non si è mai fatta problemi a parlare della sua bisessualità, aggiungendo che presto ne avrebbe discusso anche all’interno del programma. Eppure il primoout di questa edizione del GF è arrivato da un’altra concorrente.Ilout di questa Dea è il miglior regalo di Natale che potessimo ricevere. Go belisima#helena #zelena #helenagf ##heleners pic.twitter.com/u42cg3LBq3— Connetti la parola al cervello (@PlanetVenus94) December 20, 2024outal: ladi Helena Prestes.IeriHelena Prestes si è appartata in piscina con Luca Calvani e Maxime Mbanda e i tre hanno parlato delle dinamiche della casa.