Anteprima24.it - Bracigliano, il gruppo ‘Radici’ in prima linea contro il fenomeno dei furti

Tempo di lettura: 2 minutiIl periodo natalizio, per tradizione, dovrebbe essere (e per molti aspetti lo è) il periodo più bello e tranquillo dell’anno. Non fosse altro che a minare la tranquillità e la pace, non solo all’interno delle famiglie, ma anche tra le attività commerciali, c’è il preoccupante e costantedei, che in queste settimane ha creato un vero e proprio allarme sociale.IlConsiliare “Radici” disi è posizionato in, evidenziando un forte impegno nel contrastare il preoccupantedeiche in questi giorni sta colpendo tutto il comprensorio della Valle dell’Irno e dell’agronocerino. In un momento in cui la sicurezza è diventata una priorità per i cittadini, gli esponenti di “Radici” hanno fatto sapere di mobilitarsi per sollecitare il Prefetto di Salerno ad adottare misure urgenti ed efficaci per garantire una maggiore protezione delle famiglie e dei commercianti della zona.